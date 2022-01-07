省公安廳等出台指引　嚴懲利用未成年人行騙

廣東省高級人民法院、省檢察院、省公安廳近日聯合出台《關於辦理電訊網絡詐騙等刑事案件的工作指引》，強調公檢法辦案機關要加強協作配合，全鏈條全方位打擊，最大力度最大限度追贓挽損，堅決遏制電訊網絡詐騙犯罪，包括從嚴懲處利用未成年人等實施詐騙的案件。

內媒周五（7日）報道，《指引》共8部分37條，從案件管轄，犯罪行為、主觀要件、犯罪數額的認定，以及涉案財物處置、證據收集與審查等方面對全省電訊網絡詐騙等刑事案件偵查、起訴和審理提出了具體意見。當中要求，對於犯罪集團、團夥的組織者、策劃者、指揮者和骨幹分子，以及利用未成年人、在校學生、老年人、殘疾人士實施電訊網絡詐騙者，都須依法從嚴懲處。

《指引》明確，對電訊網絡詐騙關聯犯罪實施全鏈條精準打擊。在實施電訊網絡詐騙犯罪中，還實施了擾亂無線電通訊管理秩序、侵犯公民個人訊息、偽造身份證件等行為，均依法予以嚴懲。而為犯罪提供互聯網接入、服務器託管、網絡存儲等幫助訊息網絡犯罪行為，或提供廣告推廣、支付結算等各類幫助的上下游產業鏈，均應追究刑事責任。

據官方統計，由去年1月至11月，廣東法院審結電訊網絡詐騙及上下游關聯案件共4,384宗，判處罪犯8,528人，同比分別上升214%、104%，挽回經濟損失近1.1億元人民幣（約1.3億港元），其中涉跨境犯罪47宗、256人。