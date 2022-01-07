因糾紛捅傷5人　麗江大學生判緩刑兼賠償

雲南省麗江大學生程兆東，2018年因與其他學生發生爭執，持刀捅傷5人。案件周五（7日）在麗江市古城區人民法院公開審理並宣判，程兆東因犯故意傷害罪判處有期徒刑3年，緩刑4年，判令其賠償附帶民事訴訟原告人經濟損失逾27.7萬元（人民幣，下同，約33.5萬港元）。

法院審理查明，程兆東與王某寬、代某在案發前曾因瑣事產生矛盾。程在2018年11月18日晚，與王某寬、代某、曾某楷、李某波、李某全等20多人，受邀參加雷某某在古城區某餐廳舉辦的生日聚會。期間程、王因喝酒發生口角，前者約對方至餐廳門口交談後，王返回餐廳，程則離開。

約半小時後，程兆東返回餐廳，不顧他人勸阻對王某寬和代某挑釁，隨即被他人勸出餐廳，王、代事後也走出餐廳，3人在餐廳門口發生爭執，相互拉扯、推搡之後繼而發生打鬥，在此過程中程持刀捅傷王某寬、代某、曾某楷、李某波、李某全。5人傷後到醫院治療，程的家屬代為支付醫療費共計逾15.1萬元（約18.2萬港元）。

法院認為，程兆東持刀故意傷害他人身體健康，致他人不程度受傷，其行為已觸犯刑法，構成故意傷害罪。不過，被害人在本案中有一定過錯，且程及其家屬積極賠償他們的部分經濟損失，可以從輕處罰，遂依法作出上述判決。