網約車司機夥同鄉搶劫乘客　警方高速破案

廣東潮州市公安局潮安分局周五（7日）通報，警方近日快速偵破一宗網約車搶劫案，拘捕兩名疑犯，分別為網約車司機及其同夥，並追回被搶走的1部手機及1枚金戒指。目前，兩名疑犯已被刑事拘留，案件正在進一步審理中。

據通報，案發於周日（2日）清晨5時許，受害人陳X丹乘搭一輛網約順風車從汕頭市潮南區陳店鎮出發，前往潮州市湘橋區途中，遭同車兩名男子載至潮安區江東鎮一處偏僻路段搶劫。陳X丹向警方報案後，警員根據陳描述的疑犯相貌及特徵，展開排查，隨後鎖定兩名疑犯的落腳點。

事發翌日下午6時許，潮安警方聯合潮州市公安局和澄海區警方，在汕頭市澄海區廣益街道某公寓拘捕兩名疑犯，繳獲犯案用的私家車、水果刀等，並追回贓物。經查，兩名疑犯分別30歲及17歲，均為湖北恩施人。兩人事先合謀搶劫乘客，以持刀威脅方式，搶走陳X丹一部vivo手機及一枚金戒指，後讓陳落車後，駕車逃離現場。

另據內地傳媒報道，陳X丹當天是在「哈囉出行」平台預約順風車，後又取消訂單，改為與司機私下交易。對此，「哈囉出行」的工作人員周五表示，涉事司機的帳號已遭平台永久封禁，將永不錄用。