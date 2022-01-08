全球首艘140米級打樁船交付　適用外海施工

全球首艘140米級打樁船「一航津樁」周五（7日）正式在江蘇省啟東市交付，由中交第一航務工程局有限公司投資研發，上海振華重工（集團）股份有限公司建造。該船是全球樁架最高、吊樁能力最大、施打樁長最長、樁徑最大、抗風浪能力最強、綜合效率最高的專用打樁船，集「6項世界第一」於一身，被形容為中國水工建設領域新一座「大國重器」。

報道指，「一航津樁」花13個月建造，其樁架高142米，最大作業樁重達700噸，最大作業樁長達118米水深，最大作業樁徑達6米。該船擁有專門研發的施工管理控制系統，實現數碼化管理、智能化施工和綠色化運行，而北斗衞星導航系統配合近岸4G和衞星通訊的運用，可實現航行和施工通訊無盲區，加強後方技術支持與船岸管理效率。

該超大型打樁船適用於外海施工，可在8級風和1.8米浪高下正常作業，施工窗口期長，效益和施工效率也更高。該船用於施工作業的動力源液壓系統，首次實現全電力「一鍵啟動」便捷操作，比傳統打樁船更智能環保。該船亦首次使用全電力輔助推進，可全方位靈活移船及方位調整，提升施工效能。

「一航津樁」將用於大型樁基施工、群樁式基礎、風電導管架樁、風電單樁等施工，主力支持大型港口、跨海大橋、海上風電、人工島快速成島等建設。該船目前重點面向的項目方向是福建和浙江周邊的風電工程，以及浙江舟山的大型海上水工工程，公司將進行一系列調試，農曆新年後下達施工任務。