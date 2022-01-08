防黑幫介入立委補選　警大舉掃蕩逮205人

台灣下周日（9日）將舉行台中市第2選區立法委員補選，為防範黑幫成員趁機滋事甚而衍生暴力案件，台中市警局針對黑幫及暴力分子的不法金源，全面掃蕩查緝詐欺、博弈機房、販賣毒品等相關犯罪，總計查獲61宗案件，拘捕205人。

台中市警局查獲8宗組織犯罪案拘74人、3宗非法槍械案拘3人、19宗販賣毒品案拘28人、17宗欺詐機房案拘80人、14宗地下錢莊案拘20人。警方並扣查34個黑幫徽章、1件制服、142萬餘元新台幣（約40萬港元）不法所得現金、2輛汽車、3把改造手槍、4把氣槍、2顆子彈、15支球棒以及電擊棒、摺刀、西瓜刀、高爾夫球桿、手機、電腦、WiFi分享器等，還有1,210.8公克各類毒品。

針對台中市黑幫勢力，刑大偵一隊破獲以余姓疑犯為首的暴力集團，該集團借與被害人共同投資虛擬貨幣帳務及行車糾紛等，指揮成員毆打及勒索被害人財物。霧峰分局瓦解另一分會，曾姓分會長涉指揮成員暴力介入他人債務收取巨額報酬，或敲詐勒索。警方另查獲以洪姓疑犯為首的販毒集團，涉以被害人欠款等為由，指揮成員威脅其協助運毒，並強索其身上財物；還有以許姓疑犯為首的網絡博弈集團、多個暴力追債集團等亦告瓦解。

駐台記者宋江誠報道