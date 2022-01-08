北京711官網列台灣為「國家」　罰款15萬人民幣

國家公共信用信息中心「信用中國」近日在網站公示，連鎖便利店柒-拾壹（北京）有限公司，因違反《地圖管理條例》，在網站展示不完整地圖、標註含國家有關規定在地圖上不得表示的內容，被市規劃和自然資源委員會東城分局罰款15萬元（人民幣，下同，約18.1萬港元）。

內媒周四（6日）報道，官方在通報中指出，柒-拾壹（北京）有限公司官網上展示了不完整地圖，包括存在漏繪南海諸島島點、漏繪釣魚島、赤尾嶼；阿克賽欽地區國界線表示錯誤；藏南地區國界線表示錯誤；錯將台灣省按獨立國家表示的行為。

另柒-拾壹（北京）有限公司入口處亦有展示不完整地圖存在，包括漏繪釣魚島、赤尾嶼；南海諸島島點表示有誤；藏南地區國界線表示錯誤；阿克賽欽地區國界線表示錯誤。

針對以上問題，市規劃和自然資源委員會東城分局以《地圖管理條例》先對柒-拾壹（北京）有限公司入口處展示不完整地圖的行為給予警告，罰款5萬元（約6萬港元）；就官網發布標註了含有按照國家有關規定在地圖上不得表示的內容的行為，給予警告及罰款10萬元（約12萬港元）。