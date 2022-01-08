面臨大陸經濟脅迫　立陶宛獲美歐聲援

立陶宛去年批准台灣在當地設立「駐立陶宛台灣代表處」，引發中國大陸在貿易上施壓。歐盟輪值主席國法國將領導歐盟採取反制行動，據報德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特納（Franziska Brantner）下周將赴立陶宛商討企業難題。美國貿易代表戴琪周五（7日）表示，強力支持立陶宛和歐盟。

美國貿易代表辦公室發聲明指，戴琪周五與歐盟委員會執行副主席托姆布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）通話，在立陶宛和歐盟面臨大陸「經濟脅迫」之際表達強力支持。這是戴琪本周第二次開腔支持立陶宛，她周三（5日）與立陶宛外長蘭斯柏吉斯通話時，承諾與歐盟及其成員國加強合作；又指美歐共同擁有需在國際上捍衞的核心價值和原則，同意持續解決經濟脅迫問題。

新聞網站Politico日前報道，大陸對立陶宛的進口限制，亦影響供應鏈包含立陶宛零件的德國、法國、瑞典產品。歐盟正計劃推出反經濟脅迫措施，但料數年後才能全面實施。有法國高級官員表明，此前會有其他措施反制，快將出台；又稱未知大陸因立陶宛退出東歐國家與其組成的「17+1」機制，抑或台灣關係施壓，但認為與陸對話應透過包括所有歐盟成員國的「27+1」機制。