遲到一次扣人工1000人民幣　科企受查

安徽合肥蜀山區一間科企的前員工近日控訴，公司對遲到員工每次重罰1,000元（人民幣，下同，約1,222港元），他入職後不久便遲到了3次，結果共被扣3,000元（約3,666港元），工資只剩1,600元（約1,956港元）。該公司股東受訪時竟破口大罵，令事件進一步引起關注，另一股東其後鞠躬道歉，稱官方已介入調查。

安徽子任生物科技有限公司前員工小程表示，去年10月在網上看到招聘廣告，於是應徵該公司，同月10日辦理入職手續。惟他翌月因為家中有事，其中3天上班遲到，每次最多約一小時左右。因受不了每天加班，他上月3日決定辭職，但獲發工資結算時只收到應得的約三分之一。除了小程外，還有其他員工反映公司拖欠工資。

小程展示的微信對話截圖顯示，該公司一名工作人員表示，小程的工資只有1600元，補貼部分和提成部分該發的都發了，甚至稱：「公司的補貼和提成是發給留在公司的人的，不是發給你這種閒散人員的，給你酌情發了部分補貼是考慮到你工作期間態度尚可。再鬧就給臉不要臉了。」小程認為遲到罰款缺乏依據，於是向當地媒體爆料。

企業資料顯示，該公司於去年07月22日成立，公司法定代表人許奇旱持股49%，另一名股東李茂東持股51%，注冊資本為1,000萬元（約1,222萬港元）。公司許總被記者追訪時，不但叫對方「滾蛋」，又連番質問「哪個頻道？」、「 有備案嗎？」、「領導是誰？」另一股東李總其後就此事道歉，稱許總性格比較急躁但不是壞人。合肥市勞動監察部門目前已介入調查，派出大隊前往現場，強調會公平公正處理。