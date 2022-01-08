內地15至34歲群體　自殺成死亡主因

內地近日有研究機構發布調查數據，指內地每年有約10萬青少年死於自殺，成15至34歲群體死亡的首要原因。內媒周四（6日）引述專家分析指，心理健康問題已經讓社會付出沉重代價，以抑鬱症為例，其造成的經濟負擔為每年622億元人民幣（約768億港元）。

北大醫療腦健康兒童發展中心數據顯示，內地平均每分鐘就有2人自殺死亡，8人自殺未遂。另有機構發現，約3,000萬名17歲以下兒童和青少年，受到各種情緒障礙和行為問題困擾。世界衞生組織曾發布消息稱，至2030年全球兒童和青少年心理障礙會增長50%，成為致病、致殘、致死的主因之一。

中國首都師範大學教育學副教授、心理學博士李文道近日對此表示，有三大癥結值得家長反思，一是忽視心理健康的重要價值，家長普遍對孩子的心理健康關注不夠或有誤解，導致對方不願求助；二是應試教育嚴重壓縮他們的健康發展時間和空間，容易忽視其心理健康。

最後是社會轉型帶來的消極影響，李文道認為孩子的世界觀、人生觀、價值觀尚在形成過程，故容易受到消極影響，因無所適從而心理失衡。離婚率提升、家庭不確定性、職業變動等因素，破壞兒童心理的保護傘和安全網，令他們心理健康問題加劇。