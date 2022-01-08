河南疫情累計175人中招　波及3地9市

內地新一波新冠疫情未息，繼陝西省西安市後，河南省多地再爆疫。國務院聯防聯控機制周六（8日）舉行新聞發布會，會上指出河南本次關聯疫情已累計175人中招，波及河南、上海和浙江3地9市，部分地方存一定社區傳播風險。另呼籲各地採取果斷措施做好管控工作，防範疫情進一步傳播擴散。

國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華表示，河南許昌市以縣級禹州市某企業聚集性疫情為主，近期報告部分周邊社區居民感染，存在社區傳播風險。另在鄭州市已發現的病例中，有一定數量病例通過主動就診（檢）和社區篩查發現，正反映當地已發生局部的社區傳播情況。

賀青華續指，上海浦東區、浙江金華市、河南周口市等地疫情處於初期，近兩日均有零星病例報告。但他重申，目前內地疫情形勢總體平穩，局部地區發生本土聚集性疫情總體可控，部分已恢復常態、有些則尚在處置之中。其中西安疫情近期呈動態下降態勢，風險區域在減少，社區病例趨於動態清零，防控工作已見成效。

國家衞健委新聞發言人米鋒表示，隨着全球累計確診已突破3億宗，內地外防輸入壓力進一步加大，官方會繼續堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，盡快阻斷疫情社會面傳播。同時在對閉環管理的全流程，切實解決好居民生活保障和就醫用藥需求。

米鋒又提到，農曆新年臨近，民眾要提高疫情防控意識，遵守防疫要求，堅持做好個人防護，主動報告行程、減少聚集，積極接種疫苗。截至周五（7日），內地累計報告接種疫苗已達逾28.87億劑次，其中3至17歲人群接種達逾4.72億劑次，疫苗接種總人數達12.6億，覆蓋全國總人口89.54%，完成全程接種12.1億人，佔全國總人口86.25%。