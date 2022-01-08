孕婦遭拒診致流產　衞健委：不能以任何藉口拒收患者

陝西西安市封城已逾半個月，當地日前有孕婦遭醫院拒收而流產，引起社會關注。國家衞健委醫政醫管局監察專員郭燕紅周六（8日）表示，就醫是人民群眾的剛性需求，提供正常醫療服務是醫療機構的天職。國家衞健委已就今次事件，在全國層面對其他省份要求吸取教訓，確保疫情期間民眾醫療服務保障工作不受任何影響。

郭燕紅在國務院聯防聯控機制新聞發布會指出，西安孕婦流產等事件發生後，國務院副總理孫春蘭專門召開會議，強調堅持人民至上、生命至上，決不能以任何藉口推諉、拒收患者。疫情發生以來，當局多次要求在疫情防控工作的同時，保障好正常的醫療服務，尤其急危重症患者應當及時有效救治，不得推諉拒診，對於需要維持定期治療，以及孕產婦和新生兒等特殊群體，不得以疫情防控為由停診、拒診或延誤治療。

針對西安今次發生的醫療問題，郭燕紅認為反映出當地在保障正常醫療服務的工作沒有落實到位，重申及強調醫療機構須設立緩衝區域，對未排除感染新冠病毒的患者，在做好防護的基礎上實施救治。目前陝西省委、省政府已成立聯合調查組，對孕婦流產事件進行聯合調查。同時該省亦將採取一系列措施，進一步優化就診的流程，壓實各方責任，保障好民眾的醫療服務需求。