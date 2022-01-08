美議員致函Airbnb　關注新疆房源涉受制裁組織

美國新聞網站Axios早前報道，總部設於美國的短租住宿網站Airbnb，在新疆有10多個房源涉及被美國制裁的組織，加上贊助北京冬奧會，引起美國政界批評。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）議員周五（7日）致信Airbnb表達憂慮，並要求說明。

CECC主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）聯同共同主席、民主黨籍眾議員麥戈文（Jim McGovern）致函Airbnb共同始創人兼行政總裁切斯基（Brian Chesky），關切該公司在華的商業活動。信中引述美媒報告指，Airbnb在新疆有多個房源位於新疆生產建設兵團擁有的土地上，而新疆生產建設兵團被指涉及當地的強迫勞動，於2020年受到美國制裁。

默克利與麥戈文質疑，Airbnb持續保留這些房源，且沒公開譴責美國聲稱當地發生的「種族滅絕」，或其他針對中國少數民族的系統性侵犯人權行為，繼續在當地運作。二人要求該公司說明，除了刪除涉歧視性的房源外，還會採取甚麼相應行動，以及會否與政府專家和民間代表協商補救，承諾監控當地房源。