家翁斬殺媳婦案　兇手判死刑

四川省達州市開江縣28歲女子吳某宇喪夫後，其家翁龍某亮懷疑她有外遇，並因金錢糾紛，在家中用柴刀狂斬對方數十刀致死。開江縣人民法院周五（7日）開庭宣判，判處龍某亮死刑，剝奪政治權利終身。

龍某亮殺害媳婦案周五早上10時，在開江縣人民法院宣判，死者親屬早半小時已到達法院門口，隨後有關注案件的群眾前來，期待法院的判決結果。死者哥哥吳某杭向記者表示，龍某亮因故意殺人罪被判死刑，剝奪政治權利終身。針對法院的判決，吳某杭表示滿意，認為判決公正，龍某亮所有從輕情節沒有被採納。

吳某宇的丈夫龍某好前年10月在開江縣一處建築工地墮樓身亡，獲得130多萬元人民幣（約160萬港元）死亡賠償金。吳女為了一對年幼子女，一直未搬離夫家，誰知今年6月遭家翁殺害。吳父在屍檢時，看到女兒四肢被砍斷，雙眼被挖，全身多處刀痕，心裏無法接受事實。

龍某亮上月在庭上講述3大作案動機，包括自己覺得吳某宇不管小孩，不應向他索取其子的死亡賠償金，又懷疑對方早出晚歸在外面「有男人」。他又承認在作案前數日就準備好柴刀，但辯稱「只想將吳某宇致殘，並沒有打算殺人」，並為事件道歉，但沒解釋若只想傷人為何要斬數十刀。