醫生植入高價醫療器材　患者︰1個也找不到

河南鄭州市中牟縣一名26歲彭姓男子上周三（5日）向內地傳媒反映，他早年曾因不慎切傷左手，到鄭州大學第一附屬醫院接受手術，收費紀錄顯示，醫生曾為他植入了6個「微血管吻合裝置」，費用高達10.08萬元（人民幣，下同，約12.51萬港元）；惟彭及後發現，該些器材竟一個都不存在其體內。事件曝光後，涉事醫王福建生解釋，在手術中使用上述器材後，發現血管未通暢，於是又移除。院方則指，王福建已停職受查。

彭先生憶述，事發於2017年11月18日，他意外切傷左手，其左手拇指、食指、中指及無名指均出現離斷傷，被送到上述醫院治療；事發翌日，他在全身麻醉下接受了「指骨骨折切開復位內固定+血管、神經、肌腱吻合術」。手術後，醫院向他收取高達14.3萬元（約17.75萬港元）材料費，其中佔比最高的就是「微血管吻合裝置」。惟他及後在鄭大一附院本院拍攝X光片時，發現該些昂貴的進口器材，並不存在於他體內。

報道引述多位醫療行業從業者及微血管吻合裝置的廠家指，「微血管吻合裝置」是由超高分子量聚乙烯和不銹鋼針組成，不可降解或吸收，使用後，患者的X光片中必然會顯示。

彭先生續指，他在2018年時曾因手術失敗起訴鄭大一附院，要求賠償醫療費，並退還未使用的微血管吻合裝置費用；惟因當時未能調取到該器材的合格證等資料，司法鑑定機構未能就是否使用作出判斷，最終法院未予支持。由西安交通大學法醫學司法鑑定中心於2018年7月出具的報告顯示，對於微血管吻合裝置的使用情況，包括部位、數量、型號等，醫方應在術中有所體現，但在彭先生的手術中，醫方手術記錄中無相關記載，存在缺陷。

另內媒引述廣東廣州市某司法鑑定中心一位副主任指，雖然相關法規未明確要求醫生要在手術紀錄中，明確記錄使用的器材，但「微血管吻合裝置」屬植入患者體內的高價值耗材，應在手術紀錄中記下。

另彭先生也質疑，他被切斷的4根手指，在手術中是依次接駁的，「為何用了一次吻合裝置血管未通，還繼續使用？連續使用6個吻合裝置，血管都不通暢嗎？」對此，鄭大一附院宣傳處上周四（6日）回應稱，針對王福建的調查仍在進行中，調查結束後將給予回覆。