津南區2人確診新冠　18名密切接觸者受感染

內地新冠疫情持續延燒。天津市疫情防控指揮部上周六（8日）表示，該市新增兩宗本土確診病例。至當晚9時，市政府再從上述患者的密切接觸者中，發現有18人受感染，均已轉至定點醫院實施隔離救治。感染者至少已傳播了三代，主要涉及病例所在託管機構、學校學生及家長。

天津市政府上周六深夜召開新聞發布會，市疾控中心副主任張穎介紹，據流調排查，最初兩名患者沒有天津市外的旅居史。其中一名是學生，在津南區學習生活；另一名患者是成年人，主要活動軌迹為工作和居住地方，分別在津南區、南開區，近14天沒有旅居史。通過2人的流調發現，成年患者工作所在的託管班，和孩子所在的小學，通過其他的病例已產生流行病學的關聯。官方將重點鎖定津南區鹹水沽鎮及辛莊鎮。

截至當晚9時，全市已累計追蹤1,367名密切接觸者及次級密切接觸者，其他排查管控工作仍在進行中。當局另累計排查70份相關場所物品和環境樣本，當中有14份檢出含新冠病毒，其中2份是患者所在樓宇的升降機樣本。本次疫情累計隔離管理75,680人。此外，有網民在微博反映，天津大學下午突然發通知要求師生全員檢測。

疫情防控指揮部會同日亦發布今年首個通告，要求民眾遵守公共秩序，包括依法接受、服從交通、檢測、篩查等管控措施。封控區、管控區內的群眾，更要嚴格執行各項防疫規定。另民眾非必要不得離開天津，如認為自身有感染風險，要及時向所在社區報告，並配合核酸檢測、隔離觀察等措施，出現發燒等症狀應立即就診。