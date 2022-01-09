內地昨增165宗確診　惠州多地全員核酸檢測

國家衞健委周日（9日）通報稱，內地前一日新增165宗確診病例，分別為73宗境外輸入和92宗本土感染，無新增死亡病例，目前累計確診103,619宗，其中4,636人死亡。另廣東惠州市為防疫情輸入風險，惠陽等多地於周日陸續開展大規模核酸檢測。

通報顯示，新增的本土病例分別為河南共56宗，許昌市39宗、鄭州市11宗、洛陽市和安陽市2宗、商丘市和滑縣1宗；陝西西安市30宗；天津津南區2宗和南開區1宗；浙江寧波市2宗；廣東深圳市1宗。境外輸入分別為上海30宗，福建9宗，廣東和四川8宗，浙江7宗，河南和廣西3宗，北京、天津、遼寧、山東和雲南1宗。

另新增46名無症狀感染者，均為境外輸入。目前仍有3,392名患者需留院隔離治療，其中26人為重症病例。

陝西咸陽市的封控區、管控區陸續解封，惟防疫部門上周六（8日）發布通知稱，當地民眾自周一（10日）開始，每戶每日只允許1人可外出採購生活物資，每次不超過2小時，其他家庭成員一般不得外出。超市、便利店等店舖可恢復經營，員工需持有48小時核酸檢測無受感染證明、健康碼和行程碼上班。