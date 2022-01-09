公安展開專項行動　打擊非法銷售煙花爆竹

農曆新年臨近，上海市公安機關近日展開「除隱患鑄平安」專項行動，加強非法煙花爆竹管控力度，並在日前於浦東、徐匯、青浦、奉賢等多區，偵破多宗非法銷售偽劣煙花爆竹案件。

內媒上周五（7日）報道，青浦公安分局香花橋派出所在上月29日接獲線索，一輛黑色客貨車車內裝有大量煙花爆竹。經警方調閱閉路電視畫面，發現該車輛行蹤後，立即前往攔截及檢查，從車輛後備廂及後排座位發現大量煙花爆竹，經清點總計有18箱。

司機王某交代，公司前幾日安排其負責購買過年期間燃放的煙花爆竹，但因上海未開放煙花爆竹售賣，他為圖方便駕公司車到江蘇省崑山市，購買18箱各式類型的煙花爆竹，沒想到回公司不久就被查獲。目前，王某因非法運輸煙花爆竹被依法行政拘留。

此外，徐匯區警方亦在上月中旬，發現有人通過微信朋友圈炫耀從「朋友」處採購煙花。經循線追查，警員鎖定該區沈某、周某夫婦，二人為賺快錢，通過熟人介紹的方式，在無相關營業執照的情況下，租借嘉定區兩處倉庫，違法銷售侵權偽劣煙花爆竹，最終因私藏煙花36箱，兩人最終被行拘處罰，涉案價值約15萬元人民幣（約18萬港元）。