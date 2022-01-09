西安封城文章批評官僚主義　《長安十日》遭全面下架

陝西西安近日爆發疫情封城多日，當地一名前記者江雪發布記錄西安封城的《長安十日》一文，引來各界關注。惟該文日前在內地網絡遭全面下架，內地官媒前總編輯胡錫進曾發文支持江雪的評論文章，也因「內容違規」被刪除。

《長安十日》以西安封城前後民眾的生活狀態入手，講述他們到超市爭搶購買菜，封城後出現買菜難等情況。江雪批評封城倉促不堪，有人有家歸不得，民眾無奈接受，「為這座城市按下『暫停鍵』的人，那些手握權力的人，他們又可曾想過，將影響居住在這城市的1,300萬人的命運」。

文章又批評官僚主義等情況，政府宣傳「西安只能勝利」，江雪認為是大話、空話，對方沒有反思，官員拿着獎狀「歌功頌德」，但民眾的苦難「只能白白承受」。該文章曾在上周五（7日）下午一度遭微信刪除，隨後重新上架，存活4天後，至上周六（8日）下午遭全網下架。

微信頁面顯示，《長安十日》因「內容違規」無法查看，並稱接相關投訴，此內容違反《互聯網用戶公眾帳號資訊服務管理規定》。江雪對原文反覆上架和下架，直言不明就裏，「這是抽甚麼風？」