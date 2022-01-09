深圳再增1人確診　全省停跨省團隊旅遊業務

廣東省深圳市再度爆發新冠疫情，市政府周日（9日）公布再發現1名確診患者，全市目前累計報告4人中招。另因應省內再現中風險地區，廣東省即日起暫停跨省團隊遊及「機票＋酒店」業務。

深圳市衞健委二級巡視員林漢城表示，周日凌晨深圳在重點人群排查中發現1名感染者，經復核為確診病例。該名患者的工作地為羅湖區水貝，居住地為龍崗，患者活動軌迹集中在住家及工作地點，主要出行方式為自駕車，此外乘坐過的士和網約車，行程涉及地點包括羅湖、南山等地。目前，深圳現有4宗病例為同一傳播鏈條，已追蹤逾1,200名密切接觸者及次密切接觸者。

市交通局同日表示，因深圳部分地區升級為中風險地區，省內外部分地市暫停前往深圳各汽車站的道路客運班線。為確保市民出行安全，深圳市各汽車站暫停營業，復班時間另行通知。

此外，廣東省旅行社行業協會在上周六（8日）發出《關於暫停經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務的公告》，宣布即日起省內各旅行社及在線旅遊企業，立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，待省內全部為低風險地區後，可自行恢復經營有關經營活動。