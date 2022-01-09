3校15學生染疫　北京限制天津人員進京

內地新冠疫情持續升溫，天津市2名確診患者為國內首次發現變種病毒株Omicron本土病例，另同市已有18人受感染。據官方公布病例消息，患者以託輔機構為中心播疫，已蔓延至少3間學校，其中有15名感染者均為學生。因應天津疫情，北京市疾控中心周日（9日）宣布，即日起要度天津進（返）京人員嚴格落實防控措施。

天津今次疫情首先發現的兩名確診者，分別是津南區某托輔機構的工作人員，以及一名津南區鹹水沽第七小學的10歲學生，兩人分別住在南開區及津南區。據官方公布的詳情發現，18名感染者有8人來自鹹水沽第七小學，4人來自高莊子小學，2人來自辛莊中學，另有4名學生家屬中招。

該市疾病預防控制中心副主任張穎上周六晚曾表示，病毒有可能在社區傳播一段時間，不排除封控區、管控區外有其他患者出現。至翌日，濱海新區教育體育局透露，按照疫情防控指揮部的最新要求，該區範圍內中小學校、各職校、駐區高校等，暫停一切教育教學活動，學校幼兒園託幼點待封閉管理，師生需進行核酸檢測篩查，復課復學時間另行通知。

北京市疫情防控面臨境外境內雙重風險，該市疾控中心周日發出通知，天津市津南區、南開區竹華里的人員嚴格限制進（返）京，上月23日（含）以來途經上述地點的已抵京人士，需居家隔離及核酸檢測。另呼籲北京市人員非必要不去津，天津人員非必要不赴京，建議兩地通勤人員居家辦公。