台中第2選區立委補選　民進黨林靜儀勝出

台灣台中市第2選區周日（9日）舉行立委補選投票，今次補選有5人角逐，其中民進黨候選人林靜儀最終以88,752的票數，贏過國民黨候選人顏寬恒的80,912票當選。對於接連發起的立委罷免潮，民眾黨周日發布聲明表示，對於結果表示尊重，但希望藍綠兩黨的惡意對撞適可而止。

台中市中二選區包括沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區及霧峰區，總選舉人數為295,989人。除了林靜儀、顏寬恒二人，另有台灣股票黨的張炯春、無黨籍的林金連和李昇翰參選。市選委會表示，今次投票率為58.26%，已超過此前罷免前立委陳柏惟的投票率。

今次補選投票林靜儀一路領先，晚間約6時左右開票突破8萬票，其競選總部宣布林當選。而顏寬恒在傍晚時點半左右發表敗選感言，呼籲政府及執政黨照顧地方建設及鄉親需要，解決台中空氣污染問題。

民眾黨晚上聲明指出，近年藍綠兩黨對撞愈演愈烈，惡意螺旋不斷上升，民眾對政黨惡鬥已感到厭煩，不樂見具政治報復性的罷免。在近年疫情陰霾之下，社會必須更加團結面對未來挑戰。另強調年底將舉行的九合一地方選舉，才是展現良善政治文化的重要時刻。