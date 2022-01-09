內地無人機駕駛員受矚目　人才缺口達100萬

內地無人機技術近年發展訊速，且應用場景不斷拓展。

內地無人機技術近年發展訊速，且應用場景不斷拓展，在航拍、植保、電力、測繪等領域日漸成熟。內媒周日（9日）引述有關部門預測，2025年民用無人機產值將達到1,800億元（人民幣，下同，約2,178億港元），估計無人機駕駛員的人才缺口多達100萬。

人力資源和社會保障部前年將無人機駕駛員被確認為13個新職業之一，據內媒引述山西太原的無人機駕駛員張志峰表示，自他2015年開始接觸無人機，2018年從事無人機航拍業務，「航拍大多是按天收費，一般情況下一天1,200元（約1,450港元），但也會根據不同機型、不同的環境略有上浮」，平均計算，一個月收入約1.5萬元（約1.8萬港元）左右。

內地調查顯示，大部分無人機從業人員的年齡為20歲至40歲，其中25歲至35歲的從業者在全部從業人員中的佔比超過一半。業內人士認為，隨着無人機市場更加專業化、合法化，無人機駕駛員需要更強的專業支撐，這將促進技能培訓、檢測認證等產業體系日趨完善。

據北京市人力資源和社會保障局日前發布的新職業薪酬報告顯示，無人機駕駛員的年薪中位數約為12.53萬元（約15.1萬港元）。據人力資源和社會保障部之前預測，無人機駕駛員人才缺口100萬，多個省市已將其列為緊缺技能人才。