棄養比特犬闖民宅　撕咬寵物貓頸部致死

台灣新竹縣竹東鎮日前有1隻比特犬在街上遊蕩，牠疑因飢餓難耐，竟直接闖入某住宅並當場咬死屋內的小貓，貓的頸部因大面積撕裂傷、大量出血身亡。事發影片周日（9日）在網上曝光，引發網民討論。

有網民周日在Facebook群組「爆料公社」發文指，竹東鎮日前在大街上出現遊蕩的混種比特犬，在經過1處民宅時隨意闖入住家內，當場將住宅內的家貓咬傷，周圍路人聽到貓的慘叫聲後發現上述一幕，立即衝入民宅內並拿器具試圖敲打、趕走比特犬，惟比特犬仍緊緊咬着貓不放。

該網民又指，貓最後因頸部，腋下大面積撕裂傷不治身亡，主人事發後在現場哭喊着貓的名字，更哭道「我沒把你顧好」。網民發文指出，動物是無罪的，台灣已形成比特犬棄養潮，「倒楣的永遠不是人，是動物」，而涉事比特犬目前仍還未被捕獲，網民亦提醒附近住戶需特別注意。

其他網民則留言指，「再不捉起來下次就咬小孩了，有人說牠很親人，但那是不會攻擊大人而已」、「我只說這一切都是人為造成，養了牠就不應該棄養牠」、「看了很難受」、「比特犬當上流浪狗，一旦餓到，走在路上的幼兒都有生命危險」。