中成藥原料加價　消費者：貴也得吃

內地官媒上周六（8日）報道，多間中藥公司近期傳出中成藥產品加價，涉及安宮牛黃丸、藿香正氣口服液等多種經典藥品。業內人士證實，牛黃、麝香等中藥材成本去年出現上漲，升幅最高達50%。有北京市消費者坦言：「你得把命放在第一位，身體放在第一位，它價格怎麼漲也得吃」。

報道走訪北京市東城區一間同仁堂藥店，發現安宮牛黃丸的標價，已由一個多月前的每粒780元（人民幣，下同，約953港元）上調至860元（約1,051港元），升幅約10%。不過店員表示，藥店目前正在促銷，如果一次購買12粒，現價就和加價前基本持平。在另一間九芝堂藥店，店員表示，沒有收到加價通知，又透露目前正趁農曆年尾減價促銷。

多間藥品經銷商表示，不少品牌的安宮牛黃丸已收到來自廠家、供貨商的加價通知，原因都是中藥材原材料價格上漲。業內人士透露，原材料佔中成藥總成本三到四成，以安宮牛黃丸為例，其11種成分中藥材價格去年全部上漲，升幅介乎20%到50%之間。

中國中藥協會中藥材種植養殖專業委員會主任委員王衞權列舉介紹，例如牛黃成本最初為每公斤10多萬元（約12萬港元），後來漲到20多萬元（約24萬港元），今年更漲到近60萬元（約73萬港元）；麝香價格升幅同樣類似。王衞權續指，「當然我們不否認一個品種比較好，有些企業、資本可能會介入炒作」。