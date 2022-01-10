眼科醫院疑有利益輸送　院方：屬正常人情

湖北省武漢市抗疫醫生艾芬近日在微博發出多張圖片，指控江蘇省多個縣市有醫生、公職人員等人，從愛爾眼科收取金錢利益，涉款由數百至最多2,000元（人民幣，下同，約2,445港元）不等。愛爾眼科高層上周六（8日）回應內媒指，此為行業潛規則，質疑艾芬是因為去年曾與院方有糾紛，才把事情鬧大。

艾芬指從愛爾眼科內部人士收到一份名為「借支季節性工資台賬」的手術回扣明細，顯示2017年至2019年間，宿遷市多個縣市區的醫生、公職人員、社會人員拿取愛爾眼科的回扣，總金額超過78萬元（約95萬港元），質疑做法等同行賄。報道指，事件2019年已被舉報及交由相關部門處理，部分涉案人士已退還回扣。

宿遷愛爾眼科醫院一名高層管理人員指，回扣即是轉介費，在任何行業均有這種情況，並稱：「患者的手術費都在醫保範圍內，只是愛爾眼科拿出利潤的一部分感謝轉介人。」屬正常人情，但公職人員不能收取回扣，因此涉案公職人員在事件曝光前已正被處理。

該高層續指，艾芬是因為與院方曾有爭執才鬧大事情。艾芬去年在愛爾眼科總院接受治療後，出現視網膜脫落，右眼近乎失明，事後向武漢市衞健委醫證醫管部門遞交實名舉報信，指控院方診治過程中的違法違規問題。