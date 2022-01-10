內地昨增157宗確診　安陽現Omicron感染

內地周一（10日）公布前一日新增157宗新冠肺炎確診病例，其中97宗本土病例，河南60宗佔最多，其餘分別來自天津、陝西和廣東。河南安陽日前發現2名確診者，經病毒基因測序，與天津市津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。因應當前疫情防控形勢變化，安陽自周一起將該市2地劃定為高風險地區。

河南新增本土確診病例，分別為鄭州市24宗、安陽市15宗、許昌市21宗；新增境外輸入確診病例1宗。該省安陽市上周六（8日）在主動檢測人群中篩查發現2宗本土個案，經病毒基因測序均為Omicron變種病毒BA.1分支。

結合流行病學調查和基因測序結果，感染來源基本鎖定為去年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。安陽宣布，自周一起將湯陰縣育才中學和古賢鎮大朱莊村劃定為高風險地區，並將內黃縣六村鄉袁六村劃定為中風險地區。

除河南病例外，其他地區新增本土個案分別為天津21宗，均在津南區；陝西15宗在西安市；廣東深圳1宗。新增60宗境外輸入病例分別為，上海26宗，廣東8宗，雲南6宗，福建5宗，天津4宗，浙江、廣西各3宗，遼寧2宗，湖南、四川各1宗。同日新增42宗無症狀感染病例，除天津2宗本土個案，其餘為境外輸入。至今內地累計103,776人確診，當中4,636人病亡。