對前男友殺閨密負道德責任　劉鑫判賠近70萬人民幣

中國籍女留學生江歌2016年在日本被殺，兇手前女友兼江的閨密劉鑫（後改名劉暖曦），因事發時躲在房內未開門施救，被江母江秋蓮入稟法院控告。案件周一（10日）在山東青島市城陽區人民法院一審宣判，要求劉女在判決生效日起10日內賠償江母共69.6萬元（人民幣，下同，約86萬港元）。

江歌被殺案在2017年已宣判，兇手陳世峰因故意殺人罪和恐嚇罪被日本法院判囚20年，法官認為劉女同為受害人，毋須負刑責。事發在2016年11月3日，劉女與陳男分手後，引來對方強烈不滿，不斷威脅恐嚇女方要求復合，更在事發當日追斬相約回家的劉女和江女。陳男在江女家門前連捅對方10多刀，導致其左頸總動脈損傷失血過多，經搶救無效死亡。

江母得悉事件後，曾與劉女因女兒死亡原因等產生爭議，劉女則在網絡發布刺激性言語，江母最終向青島法院提起訴訟。江母認為劉女對此案應承擔一定的道德責任，要求對方賠償喪葬費、誤工費等各項經濟損失及精神損害撫慰金，超過207萬元（約257萬港元）。

法院審理認為，劉女作為江歌的好友和被救助者，對於由其引入的侵害危險，沒有如實向對方進行告知和提醒；事發時為求自保置他人的生命安全於不顧，將江女阻擋在家門外，劉女具有明顯過錯，應當承擔相應的民事賠償責任。

判決書指出，司法裁判應當守護社會道德底線，劉女事發後不但沒有心懷感恩，對死者家屬反而以不當言語相激，加重他人傷痛，其行為有違常理人情，應受到譴責，法院遂作出上述判決。