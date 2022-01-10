津南區新增21宗確診　三日共40人感染

天津周一（10日）公布前一日新增21宗新冠肺炎本土確診病例，全部來自津南區。該區3日內暴增40宗本土個案，均感染Omicron變種病毒。其中，上周六（8日）新增的20名感染者，送到醫院治療並經市專家組綜合分析後，已有18人確診，另外2人為無症狀感染者。

天津本輪疫情，是至今Omicron變種病毒在地內引發本土感染病例最多的一次。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周日（9日）受訪時稱，數據顯示Omicron主要引發無症狀或輕症感染，使得病毒隱匿性極強，難以識別，增加了疫情防控的難度。有更多輕症病人在家庭傳播，直至重症病人出現才就診，「這才是最可怕的」。

按照國務院應對疫情聯防聯控機制要求，經天津市防控指揮部研判，並經市防控領導小組同意， 自周日晚上9時起，將天津市津南區辛莊鎮林錦花園24號樓劃定為高風險地區，另將天津市津南區辛莊鎮林繡花園、林錦花園，咸水沽鎮眾惠里5號樓、豐達園10號樓劃定為中風險地區；其他區域風險等級不變。

因疫情對北京和天津兩地間的交通影響擴大，內媒從鐵路售票網客服獲悉，從周日下午2時50分起，除天津站、天津西站京津城際列車外，鐵路部門已暫停發售天津地區各車站至北京地區車站車票。