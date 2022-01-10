深圳隔離酒店一房難求　市民回鄉度歲催生黃牛

廣東省衞健委周一（10日）公布前一日新增1宗本土確診病例，由深圳報告；同日新增8宗境外輸入確診。上午有大量網民表示無法打開粵康碼，內媒查詢廣東省民政熱線獲悉，粵康碼出現系統故障。及至上午10時38分，記者測試發現系統已恢復正常。有報道稱，由於回鄉度歲的需求增加，網上預約深圳隔離酒店一房難求，因而催生黃牛代搶酒店配額。

周一上午9時許，大量網民表示「粵康碼崩了」。經內媒和日常使用廣東省級健康碼粵康碼的市民實測，均確實出現無法加載的情況。記者向省民政熱線查詢獲悉，粵康碼出現系統故障，建議市民稍後再試。記者其後測試廣州市級健康碼穗康碼、深圳市級健康碼深i您，均可正常加載。

隨着香港近日爆發第五波疫情，粵港兩地通關無期。據香港政府入境事務處公布數字，近一周每日通過深圳灣口岸及港珠澳大橋赴內地的人次約900至1,500，其中選擇從深圳灣口岸出境的人士居多。而由香港入境深圳的旅客入境後，需接受14天隔離醫學觀察和7天居家健康監測。內媒近日發現，預約深圳地區指定酒店配額的「健康驛站」連日爆滿，且數量減少至每天600個房間。記者向當地民政熱線查詢，回覆是「因本土疫情影響，目的地隔離酒店房間趨於緊張」。

報道稱，在某交易平台「健康驛站」代搶配額叫價高達1,000元人民幣（約1,240港元），甚至有網民爆料稱，有騙徒通過偽造購買證明騙取財物。此外，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）也出現一票難求的情況，有人在網上炒賣車票，從香港前往珠海、原價65港元的金巴車票，被炒賣至逾千元。金巴日前發出通告，即日起購票需實名制。