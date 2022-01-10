美商列台灣為「國家」　曝光後道歉產品下架

大陸網絡作家近日在網上舉報稱，美國電腦零件商「海盜船」（Corsair）的一款記憶體產品，將「台灣」以「獨立國家」標示。事件曝光後引發爭議，對此「海盜船中國」於上周六（8日）發道歉聲明，並表示已將相關產品下架。

大陸網路作家、評論人周小平於上周五（7日）在微博發文稱，海盜船一款電腦記憶體產品的說明書中，將台灣誤列為「生產國別」。他之後向該品牌在電商平台的客服投訴，對方解釋稱此次疏漏可能是印刷時沒注意造成，目前暫時沒有修改計劃。對於客服的回應，周小平並不滿意，於是將相關情況在微博上公開。

直至上周六，涉事品牌在官方微博發聲明稱，部分產品包裝出現生產國家地區印刷錯誤，經調查屬實。聲明表示已下架涉事產品，同時責令相關人員對現有產品進行調查和整改，絕不再出現與客觀事實不符情況。內媒其後報道，在淘寶、京東等電商平台已無法搜尋到該品牌的記憶體產品，至於其他機箱、鍵盤、硬碟產品則仍可找到。

據海盜船的官網介紹，該公司於1994年在加州佛利蒙成立，旗下產品包括電腦零件、外置設備、串流媒體設備和智能環境照明設備等。據海盜船在台灣的介紹指出，台灣為Corsair全球最大據點，在台北、桃園均設有辦公室，員工逾660人，涵蓋了技術研發、生產製造、行銷業務、營運管理和客戶服務等。