台今增6宗本土確診　收緊長途航班檢疫

台灣周一（10日）公布新增6宗新冠肺炎本土確診個案、26宗境外輸入病例，無新增死亡個案，新症均與桃園機場感染群組有關。台灣流行疫情指揮中心宣布，收緊長途航班旅客入境檢疫措施，旅客到埗後須立即檢測。

指揮中心說明，新增本土個案分別為2男4女，年齡介乎未滿10歲至40多歲，其中3人與前一天確診的照顧服務員相關，包括兩名小童；2名患者是機場手推車職員，在機場篩查中確診；其餘1人是金嗓歌友會確診者的家人。另外，周日（9日）本土確診的一名未滿2歲男童，證實感染變種病毒株Omicron。

同日，境外輸入個案為14男12女，年齡介乎未滿5歲至70多歲，分別自美國、印尼、緬甸、尼泊爾、比利時、冰島、厄瓜多爾、英國、意大利、菲律賓、丹麥、南非、法國及芬蘭入境，其中美國以11宗佔最多。台灣至今累計17,393宗確診，850人死亡。

指揮中心宣布，長途航班旅客周二（11日）起到埗後須立即檢測，若確診則轉送醫院，未確診才安排循正常入境手續集中檢疫，希望防止旅客在前往集中檢疫所時傳播病毒，再度引發類似桃園機場群組的本土疫情。