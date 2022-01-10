台全年嬰兒出生數目創新低　連續2年人口負增長

台灣2021年嬰兒出生數目約15.3萬人，創下出生人數歷史新低。當地去年人口總數約2,337.5萬，較2020年減少逾18.5萬人，人口連續2年負增長。去年全台逾11.4萬對新人結婚，同樣為史上最低。

據內政部數據顯示，台灣去年全年死亡人數18.3萬人，較前年的17.3萬增加約1萬人。其中，去年每一個月的出生人數，均低於死亡人數，人口自然增加數目為負2.99萬人、自然增加率為負千分之1.27。除人口自然增加減少外，社會增加部分同樣出現負數；去年遷入人口92萬、遷出人口107.6萬。

台灣因少子化趨勢，人口早已老化，長期將導致工作年齡人口減少，加上老年人口比例增加，更加重社會撫養負擔。台灣的國發會官員坦言，雖然生育率會受疫情、經濟、生肖等短期因素影響，但去年生育率不如預期，「數字不是很樂觀」。

國發會於前年8月發布的人口推估報告指出，15至64歲的青壯年人口在2015年達到最高峰後，正逐年減少；老年人口則在2017年起超越幼年人口。國發會曾稱，由於人口快速老化，使死亡數字快速擴張，未來人口減少速度將日益加快；2070年人口數將降至1449至1716萬人，為2020年的6至7成。