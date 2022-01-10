內地倡全面育人　克服唯分數唯升學傾向

內地教育部於周一（10日）發布指南，從辦學方向、課程教學、教師發展、學校管理、學生發展等5個方面，明確普通高中辦學質量的評價標準。指南內容提出，嚴禁高三（即中六）上學期結束前結課備考、升學率不與教師評先評優掛鈎等要求。

為防止搶趕教學進度，指南要求各地普通高中嚴格按照課程標準實施教學，統籌制定教學計劃，不得隨意增減課時、改變難度、調整進度。嚴禁法定假期、寒暑假集中補課或變相補課。學校要指導學生根據國家發展需要和自身興趣特長選擇選考科目，不得違背學生個人志願組織要求學生普遍選考特定科目，堅決避免功利化選科選考。

為突出全面育人和教育教學實績，克服唯分數、唯升學的評價傾向，指南要求校內績效工資分配，向班主任、教學一線和教育教學效果突出的教師傾斜，將教師參與考試命題工作納入績效考核等。普通高中不給年級、班級、教師下達升學指標，不將升學率與教師評優評先及職稱晉升掛鈎，不公布、不宣傳、不炒作高考狀元和升學率。

指南還提出，要開足開好國家規定課程，特別是技術（含訊息和通用技術）、藝術（或音樂、美術）、體育與健康、綜合實踐活動、勞動、理化生實驗等課程，有效開發和實施選修課程。為增強學生綜合素質，學生在校內每天鍛煉至少1小時，掌握1至3項體育運動技能，有效控制近視、肥胖。