深圳疫情再起　羅湖部分文娛場所暫停開放1周

廣東省深圳市新冠疫情再起，至今累計有4人確診，涉及龍崗及羅湖區。羅湖區疫情防控指揮部周一（10日）發布通告，即日起嚴格執行各類場所防控措施，全區聚集性和密閉空間文體娛樂場所，將暫停開放1星期；封控區、管控區餐飲場所禁止堂食。

通告指出，為加強全區各類生活、工作場所管控，全區所有機關單位、辦公樓宇、社區出入口等實行24小時值守，人員進出須持48小時內核酸檢測證明。全區外賣、速遞、投遞等一律不得進入社區，實行無接觸配送，暫存區域及貨架由物業管理公司定期消毒。

同時，封控區、管控區的餐飲場所禁止堂食；其他區域營業性餐飲場所亦須持48小時內檢測證明進入、限制堂食人數，優先採用到店自取、外賣訂餐方式。單位食堂實行分批分時段就餐；全區戲院、健身室、體育館等文娛場所，以及學生兒童託管機構暫停開放1周。

另外，全區從嚴從緊管控大型會議、活動、論壇、培訓等聚集性活動，暫停舉辦大型聚集性活動。市民有序配合開展核酸檢測、疫苗接種，同時做好自我健康監測。以上措施自公布之日起至下周日（16日），後續將根據區內疫情防控形勢變化及時調整。