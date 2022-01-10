涉職務違法兼受賄　省人大常委會前副主任被開除黨籍

河北省人大常委會前黨組成員、副主任宋太平，去年7月因違法違紀接受中央調查。中紀委國家監委周一（10日）通報，宋太平因利用職務便利為他人牟取利益，非法收受巨額財物，經中共中央批准決定開除其黨籍。

經官方調查，宋太平紀法意識淡漠，無視中央八項規定精神，多次接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排，違規出入私人會所；組織原則缺失，賣官鬻爵，不按規定報告個人有關事項。另又收受名貴字畫等財物，違規從事營利活動；以權牟私，利用職務便利為他人在工程承包、企業經營、職務晉升等牟利及收受巨額財物。

通報續指，宋太平嚴重違反黨的組織和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質惡劣，嚴重破壞當地政治生態，應予嚴肅處理。經中紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定開除其黨籍處分，取消其享受待遇。另收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

資料顯示，現年66歲的宋太平自1975年3月參加工作，曾擔任柏鄉縣委宣傳部幹事、縣委辦公室幹事、調研組組長、副主任，邢台地委辦公室綜合科副科長、科長、副主任、邢台地委副秘書長、廉政辦公室主任（正處級），張家口市委書記、保定市委書記、河北省人大常委會副主任、黨組成員等職位。