男子倒賣國家二級文物　判囚2年5個月

江西省男子陳某旺前年10月在自己承包的山地，挖掘出9個青銅編鐘帶回家中，後經鑑定為國家二級文物，惟其高額倒賣牟取暴利。案件近日在共青城市人民法院依法審結，9名被告均被判處11個月至2年5個月的有期徒刑，是新中國建政以來省內最大文物倒賣案。

內媒周一（10日）報道指，被告陳某清與陳某旺商定尋找買家將青銅編鐘賣掉牟利。最終，由陳某清牽頭，經過層層委託，找到買家並商定以350萬元（人民幣，下同，約423.5萬港元）的價格交易，其中陳某旺得280萬元（約338.8萬港元）。

至去年5月，雙方正在驗貨時，共青城市公安機關將正在參與倒賣青銅編鐘的陳某旺、陳某清、歐陽某仙、邢某華、徐某年、汪某、陳某當場拘捕。江某華、錢某忠逃脫後分別於同年9月落網。共青城市人民檢察院至上月18日依法向共青城市人民法院提起公訴。

法配指出，上述被告以牟利為目的，倒賣國家禁止經營的文物，遂應依法判決，被告陳某旺、陳某清分別被判處有期徒刑2年5個月和2年2個月，並處罰金；歐陽某仙、邢某華、徐某年、錢某忠、江某華、汪某、陳某分別被判囚11個月至2年3個月不等刑罰，並處罰金。