警去年截逾4200萬詐騙電話　阻民眾損失近12億人民幣

周一（10日）是中國人民警察節，上海市公安局組織開展今年度首次電訊網絡詐騙的涉案資金集中返還活動。會上又公布，警方去年累計阻斷詐騙電話逾4,200萬通、攔截有害簡訊逾1.4億條，成功避免群眾財產損失11.98億多元（人民幣，下同，約14.5億港元）。

警方指出，此次集中返還活動共向85名群眾返還涉電訊網絡詐騙凍結資金逾2,330萬元（約2,819萬港元）。其中，浦東、黃浦、長寧、靜安、普陀和楊浦等6個區，統一將主會場設於靜安區四行倉庫抗戰紀念館廣場，向20名群眾集中返還1,390萬元（約1,681萬港元）。其餘10個區也在各自轄區同步舉行集中返還活動，向65名群眾返還受騙款940萬元（約1,137萬港元）。

警方指出，去年日均實現預警潛在被害人14萬多人次、發送勸阻短訊超過14萬條、撥打勸阻電話逾1.1萬通。市公安局秉承「有贓必追、追贓必返、返贓必速」的原則，在全國率先將被騙資金保護措施提前至110接警環節，全力實現秒級響應、快速止付，最大限度地保護受害單位和群眾的財產安全。