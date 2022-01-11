仝卓高考舞弊細節曝光　教育局職員偽造學籍資料

內地男藝人仝卓前年直播期間，自爆以不法手段將重考生身份改為應屆生參加高考，引起官方調查並問責多名官員。內媒記者周一（10日）從山西省臨汾市堯都區人民檢察院近日發布的起訴書獲悉，部分涉案臨汾市教育局工作人員已被提起公訴，當中揭露他們為仝卓偽造學籍資料等細節。

據起訴書顯示，其中兩名被告張ＸＸ和彭ＸＸ分別在臨汾市某局某科和市教育局基礎教育科工作。2012年7月，時任臨汾市教育局基礎教育科工作人員的蘇迎澤，為仝卓違規辦理轉學手續，直至事件曝光後，蘇在相關部門調查期間，於前年5月30日為了將仝卓轉學檔案補齊，掩飾過去罪證，竟安排張、彭二人偽造相關資料，他們其後在另一被告劉ＸＸ經營的某廣告部，偽造仝卓的常住人口登記卡並放入仝卓的學籍檔案。

原以為可以瞞天過海，卻成為官方調查發現罪證的起點。檢察院認為，張、彭、劉偽造國家機關證件，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以偽造國家機關證件罪追究他們的刑事責任。目前3人已認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》規定可以從寬處理。而起訴書顯示，該案件已被檢察院提起公訴。

事緣於2020年5月，仝卓在直播中向網民透露於2013年以「某些手段」參加高考，隨即引發網民質疑。同年6月12日，臨汾市紀委監委公布該案調查結果，15名弄虛作假為仝卓偽造應屆生身份、辦理預備黨員手續的人員受到嚴肅處理。

以上消息經內媒報道後，仝卓周一晚在其微博發文，強調「並不是我高考舞弊，是部分人員對我的高考進行了舞弊」；自己亦早在一年多前，就事件行政起訴山西省招生考試管理中心。他又指出，希望各界媒體能對其行政訴訟遇到的重重困難進行關注。