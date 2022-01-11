樂山大佛因水患致臉花鼻黑　專家會診商對策

四川省樂山市的歷史文物樂山大佛近年常出現「臉花鼻黑」問題，四川省文物局於上周六（8日）組織多名全國專家，參加在樂山召開的石窟保護座談會，為該大佛石窟「會診」。

據知，樂山大佛是世界現存最大的石刻坐佛，高70多米，距今已有一千多年歷史。由於佛像開鑿在大渡河、青衣江和岷江三江匯流處的紅砂岩山體上，風化病害嚴重，有岩體表面明顯泥沙化，用手指輕輕一捏便可能脫落。

樂山大佛景區黨工委書記左小林在座談會上表示，由於氣候潮濕、雨水多、依存岩體性質等因素，長期以來樂山大佛的水害、生物病害、風化病害、修復層開裂剝落等問題突出，這些病害反映到遊客眼裏就是「臉花鼻黑」、「流淚」、「長草」、「開裂」等，而這距離上一次大規模修繕完成還不到3年。據了解，自1914年以來，樂山大佛先後進行了7次較大規模的表面修復，但都沒有系統性地從根源上解決問題。

來自中國文化遺產研究院、敦煌研究院、四川省文物考古研究院等單位的專家們經過現場勘查後一致認為，樂山大佛存在多種病害，最主要「病根」在水患。四川省文物局局長王毅表示，將針對系列問題「照方執藥」，由國內外科研機構合作，對大佛開展系統化整體性保護、跨領域多學科研究，加強機構隊伍建設，實施一批保護利用項目。