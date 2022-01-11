內地6月起實施濕地保護法　工程累計投資198億人民幣

國家林業和草原局周一（10日）舉行2022年第一季度新聞發布會，濕地管理司司長吳志民表示，中國以全球4%的濕地滿足了世界五分之一人口對濕地生產、生活、生態和文化等多種需求，為全球濕地保護和合理利用作出了重要貢獻。今年6月1日起，內地《濕地保護法》將開始實施。

吳志民稱，中國自1992年加入《濕地公約》，30年來在濕地保護方面經歷摸清家底和打穩基礎、搶救性保護、全面保護三個階段。隨着去年公布《濕地保護法》，中國在濕地保護將進入高質量發展的新階段。

吳志民稱，截至目前中國已指定了64處國際重要濕地，建立了602處濕地自然保護區、1,600多處濕地公園和為數眾多的濕地保護小區，濕地保護率達52.65%。2003年，國務院批准發布了《全國濕地保護工程規劃（2002-2030》，陸續實施了5個五年期實施規劃，累計投入198億元人民幣（約245億港元），實施了4,100多個工程項目，帶動地方共同開展濕地生態保護修復。

他表示，隨着社會經濟快速發展，保護和利用的矛盾日益凸顯，濕地遭受非法侵佔、圍墾、污染等現象時有發生，濕地保護立法刻不容緩。今年國家林草局將保護森林資源、依法打擊各類破壞森林資源違法行為，查破重大毀林案件等情況納入省級總林長制的督查考核，壓實各級地方政府的主體責任。