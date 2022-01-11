女童遭同學撞倒身亡捐7個器官　家長望延續生命

廣西欽州市9歲女童黃雅彤早去年被一名男童撞倒，頭部撞向牆壁，老師將其扶到教員室休息。詎料黃女傷勢惡化，出現嘔吐等症狀，由家長送院搶救後傷重不治身亡。黃父怒斥學校延遲4小時才通知家長，延誤入院治療。黃女的眼角膜、心臟、腎臟等7個器官捐獻，成功與多名病人匹配，令人感動。

事發於去年10月，黃女在樓梯間被男同學撞倒，原以為沒有大礙，繼續上體育課。詎料她在上課期間變得意識模糊，在教員室休息後情況未有好轉。老師通知黃父，她的女兒懷疑是腸胃炎，出現肚痛和嘔吐等症狀，經家長多次詢問，老師才告訴對方上述情況。

黃父發現女兒頭部紅腫，翻查閉路電視可見她進入教員室前已出現異常。黃女被送往婦幼醫院治療，診斷為腦內出血，但無法在此醫院內做開顱手術。她隨後被送到南京市第一人民醫院，惟其腦內出血量持續增加，最終搶救無效身亡。

醫生檢查發現，黃女的死因是閉合性顱腦損傷和腦疝死亡。家長怒斥校方沒有及時發現孩子摔傷的情況，延誤4小時後才通知家長，應該為此負責。事後學校提出賠償25萬元人民幣（約31萬港元）的撫慰金，黃父認為數額太低對不起女兒，沒有接受。校方表示雙方正協商解決方法，有律師表示校方應負大部分責任。