多地提倡就地過年　發補貼派消費券

距離春節不到一個月，新冠變種病毒Omicron入侵國內多地引爆疫情，多個地方政府除提倡就地過年，還推出發放補貼、消費券、提供免費停車等措施讓市民安心過年。

在近日確診人數遞增的河南，政府提倡非必要不返鄉、不出省，省外返豫來豫人士和省內重點行業人士，返鄉實行報備制度。此外，各單位一律不辦年會、團拜會。加強農村地區防控，嚴控集市廟會，全面整治人居環境。其他地方包括北京、上海、遼寧、內蒙古等，也明確鼓勵非必要不離開當地。

不少城市送出就地過年「大禮包」。其中，安徽合肥於上周六（8日）表示，該市將向由本月26日至下月9日期間留在當地的部分企業的非安徽省戶籍員工發放每人1,000元（約1,240港元）的紅包。浙江寧波市亦提出，對由本月26日至下月10日留在寧波市的部分企業非寧波市戶籍員工給予每人每天100元（約124港元）補貼，每人最高不超過500元（約620港元）。浙江溫州則支持企業發放補貼吸引外地員工就地過年；對於留溫過年員工人數達50或100人以上的企業，分別給予5萬（約6.2萬港元）或10萬元（約1.24萬港元）補助。

還有一些城市以發放消費券等方式提振當地消費。其中浙江省杭州市提出，對春節期間留杭的非浙江戶籍務工人員，每人發放600元（約740港元）電子消費券。紹興也明確將發放5億元消費券提振消費。義烏在春節期間，全市所有停車場免收停車費、市內巴士免費乘坐、A級景區免入場費。此外，當地電訊公司將為在義人士提供每人20G的免費數據，市民亦可免費數看義烏廣電台有線數字電視節目。