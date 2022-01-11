內地昨增110宗本土確診　安陽禁市民外出

內地周二（11日）公布前一日新增192宗新冠肺炎確診病例，其中110宗本土病例有87宗由河南報告。面對嚴峻的疫情防控形勢，河南安陽市周一（10日）發通告，要求全市除負責應急、搶險、疫情防控與保供等單位工作人員外，所有居民足不出戶，並配合核酸檢測。

河南單日新增87宗本土確診病，其中許昌市佔74宗、鄭州市11宗、安陽市2宗；陝西西安和天津津南區各新增13宗和10宗本土病例。同日新增82宗境外輸入病例，分別為上海27宗，廣東18宗，福建10宗，天津8宗，浙江7宗，廣西5宗，四川、雲南各2宗，北京、江蘇、河南各1宗。另多50宗無症狀感染病例，其中境外輸入有39宗，本土11宗均在天津津南區。至今內地累計103,968人確診，當中4,636人病亡。

日前河南安陽的確診病例，經調查顯示與天津本地疫情屬同一傳播鏈，均感染Omicron變種病毒株。這是自去年12月13日內地首次報告從境外輸入該變種病毒株個案後，首次出現本土跨省傳播鏈。而河南在本輪新冠疫情防控中，進入「雙線作戰」的局面，既要在鄭州、許昌禹州等地迎戰Delta變種病毒株，也要在安陽面對Omicron。

為防止變種疫情蔓延，安陽周一除宣布居民禁足外，全市除軍車、警車、消防車、救護車、工程救險車、持有市疫情防控指揮部通行證的公務車和保供車輛除外，其餘一概不得上路；全市生產經營單位亦暫停營業，全市所有商店超市除保障日常生活物資供應之外暫停營業，所有食店及外賣單位暫停營業，期間由村（社區）單位負責組織志願者、幹部為居民提供日常生活物資保障服務。