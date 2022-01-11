卡爾文森號今年首赴南海　美軍5艦集結制華

北京大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）平台周一（10日）在Twitter和微博發布消息稱，「哨兵」衞星在巴拉巴克海峽發現美國海軍航空母艦卡爾文森號現身，預計將前往南海部署。這將是該航母踏入2022年來首次進入南海活動。連同本月初從美國出發前往印太地區的航母林肯號，美軍在內地農曆新年期間將以雙航母方式在南海炫耀實力。

消息指，這將是自去年10月31日以來，卡爾文森號相隔兩個多月再次進入南海。根據美國太平洋艦隊發布的消息，去年12月底卡爾文森號航母打擊群在印度洋與澳洲艦機演習後，便返回美國海軍關島基地過聖誕節，並在去年12月28日駛離關島，前往菲律賓海開展訓練，期間多次進行艦載機升降作業，重點進行F35C隱形戰機和CMV22B魚鷹艦載運輸機的艦上升降訓練。

值得注意的是，目前除卡爾文森號之外，另一艘美軍航母林肯號亦於本月3日從美國西海岸聖迭戈基地出發前往印太地區。與卡爾文森號一樣，林肯號也首次搭載了隸屬美國海軍陸戰隊第314戰機攻擊中隊的F35C隱形戰機。美國網站「The Drive」近日分析認為，美國海軍陸戰隊的F35C上艦部署，標誌着該軍種對抗「高端對手」的能力提升，「尤其是在亞太戰區」。

除上述兩艘航母外，美國海軍部署在亞太地區的大型戰艦，還包括停靠在橫須賀和佐世保基地的列根號航母和美利堅號兩棲攻擊艦。有消息指，當中美利堅號兩棲攻擊艦已駛離佐世保港，開始了本年度的戰鬥巡航行動。同一時間，一艘原本部署於中東地區的兩棲攻擊艦埃塞克斯號，據報亦於周一穿越馬六甲海峽進入南海。還有美國海軍神盾驅逐艦查菲號，上周二（4日）也在南海巡航並測試魚雷發射系統及檢查魚雷。