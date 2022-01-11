違規診療發熱病人　醫院副院長被移送起訴

河南成為今輪本土新冠疫情的重災區，當地警方周二（11日）凌晨通報近期11宗涉疫典型案例，多人受查、受罰甚至被起訴。其中有未設置發燒門診的醫院診療發燒病人，當地公安局對副院長以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。當局警告，民眾如不履行防疫義務，或涉嫌違法犯罪，將被嚴肅追究法律責任。

周口市扶溝縣某醫院副院長郭某東去年10月29日至11月2日期間，違反國務院衞生行政部門的疫情防控規定，該院未設置發燒門診，但接診發燒病人方某仙後，沒有閉環轉診至設置有發燒門診的定點機構治療，仍為其診療，有引起新冠疫情傳播的嚴重危險。扶溝縣公安局去年11月10日對郭某東以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，上周三（5日）移送檢察機關審查起訴。

另外，扶溝縣居民萬某明去年11月違反疫情防控管控區嚴禁聚集的規定，召集多人到自己家中聚餐，造成其中兩人染疫，涉嫌妨害傳染病防治罪被立案偵查。周口市川匯區一間酒店上月違反防控措施，未為住客量體溫和掃碼登記，酒店負責人梁某艾遭行政處罰。新鄉市獲嘉縣居民馬某建和山東高青縣居民胡某亮，上月在三門峽市靈寶西高速路口檢查站，未有停車配合疫情防控檢查登記並強行闖過，二人因阻礙執行職務被行政拘留10日並罰款500元人民幣（約612港元）。