禁供應商用新疆產品遭撻伐　英特爾刪涉疆言論

美國晶片處理器巨頭英特爾（Intel）上月在官網發布多語言版本的公開信，表示禁止供應商使用來自中國新疆的產品，遭內地網民「出征」湧入其社交平台留言及內媒撻伐。美媒周一（10日）報道，英特爾在官網發布的涉事公開信，已刪除全部有關新疆的字眼。

美國總統拜登上月23日簽署禁止進口來自新疆商品的《防止強迫維吾爾人勞動法案》後，英特爾當日發出公開信稱：「我們的投資者與客戶詢問，英特爾有沒有採購來自中國新疆地區的產品或服務，多個政府已對採購自新疆地區的產品實施限制，故英特爾被要求確保其供應鏈沒使用來自新疆的勞動、產品或服務。」《華爾街日報》周一指，當日再查看該公開信，已不見上述內容。

英特爾周一回應稱，該公司近來在中國發布一項聲明，以處理其當地利益相關者提出的憂慮，關於他們如何與全球供應商網絡溝通特定司法要求及政策。該公司又稱，將繼續確保遵守美國及其營運所在司法管轄區的適用法律與規則。美國參議員魯比奧批評，如果美企像英特爾般模糊美國法律，以求安撫中共，應失去《晶片法案》提供的資助資格。