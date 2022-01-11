台今增12宗本土新冠　桃園機場群組以來最多

台灣的本土新冠疫情惡化，中央流行疫情指揮中心周二（11日）公布新增70宗確診個案，其中12宗為本土個案，創下爆發桃園機場感染群組以來單日新高；另增58宗境外輸入個案，無新增死亡病例。

指揮中心表示，新增本土個案比前一天的數字暴增一倍，包括6男6女，年齡介乎未滿5歲至60多歲。其中有3宗出現在台北市立聯合醫院中興院區，其餘均與桃園機場群組有關，包括早前確診照顧服務員的乾妹妹，以及她工作的電子廠4名同事。由於該廠範圍大、員工多，桃園市政府擔心當中有傳播鏈持續，決定將280名員工全數移送集中檢疫所。

另外，該服務員照顧的家庭中，除了染上Omicron變種毒株的未滿2歲男童，其父親和姊姊也確診。桃園市政府證實，桃園市中壢區一間國民小學附設幼兒園的一名3歲幼童確診，為確診照顧服務員相關個案，該小學及附設幼兒園周二起停課14天。至於同區周二預防性停課的另一小學採檢結果皆為無感染，周三（12日）復課。

新增境外輸入個案則包括27男31女，年齡介乎未滿5歲至70多歲，當中27宗來自美國佔最多，其他分別來自英國、印尼、菲律賓、澳洲、阿聯酋、比利時、加拿大、卡塔爾、德國、柬埔寨、泰國、哥斯達黎加、中國大陸、愛爾蘭、越南、西班牙及巴西，另有2宗仍在調查中。患者分別在上月9日至本周一（10日）期間入境。全台累計17,463宗確診，死亡數維持在850人。