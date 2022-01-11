前立委龐建國墮樓亡　留言「不公不義的台灣」

台灣的國民黨籍前立法委員、文化大學教授龐建國，周二（11日）上午在台北市內湖區的住家墮樓身亡，終年69歲。據報他當日凌晨曾在通訊群組留下最後訊息，稱：「不公不義的台灣，我生不如死！」

龐建國在周二上午7時許被發現墮樓，鄰居趕緊打電話報警，消防員到場發現龐已當場身亡，警方通報檢察官進行驗屍，案發原因仍有待調查。龐在周二凌晨4時曾在藍營群組留下上述12字的訣別訊息，群組成員一早看到訊息後，都回覆替他加油，但無法阻止憾事。事發時其妻邱秀珍亦在家，但在接獲警方通知後，才知道丈夫墮樓。

龐建國曾在台灣大學社會系任教，1994年踏入政壇，代表新黨參選台北市議員當選，擔任過台北市中正、萬華區市議員。他2000年時支持宋楚瑜參選總統後，翌年改以親民黨籍當選立委，2004年底競選立委連任失利，轉至文化大學中山學術研究所任教，並擔任國民黨智庫國家政策研究基金會科技經濟組顧問。他2008年任海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，但因失言風波捱轟而退出第一線工作。

近年來龐建國淡出政壇，2012年取得教授資格後，專任文化大學國家發展與中國大陸研究所教授。他2001年選上立委時，與相戀11年的電視主播邱秀珍結婚，當時傳為政壇佳話。

駐台記者郭良傑報道