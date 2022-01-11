動物園免收女士入園費　被質疑性別歧視

江蘇省南京市金牛湖野生動物王國早前被投訴，推出的門票優惠存在歧視。據指，該動物園門票收費為成年男性99元人民幣（約121港元），長者和小孩均為69元人民幣（約85港元），女性則免費。有網民質疑，此舉有性別和弱者歧視之嫌。當地文化和旅遊局周一（10日）回覆稱，動物園在活動內容表述上確有欠妥當之處。

有網民去年12月在網上向南京市市長留言反映，涉事動物園此舉不僅打擊男性、小孩與老年人參園遊玩的積極性，而且對於夫妻以及母親帶孩子一起遊玩的群體也不甚友好，不利於公民娛樂與經濟發展，另外更存在性別歧視與弱者歧視之嫌，不利於社會和諧。

南京市六合區文化和旅遊局回覆稱，當前受到疫情影響，金牛湖野生動物王國景區客流較往年大幅減少，面臨極大營運壓力。景區通過往年營銷數據研究發現，園區遊客中女性比例約為67%，因此景區決定繼續沿用2019年冬季女士免費、其他人群優惠的營銷舉措，從而推出2021年度的回饋活動。

六合區文旅局強調，景區此項限時優惠活動，是一種應對疫情影響和旅遊淡季的臨時性營銷活動，主要目的是通過讓利營銷，惠及市民、激活市場。當局承認，景區在活動內容表述上有欠妥當之處，當局要求景區總結經驗、吸取教訓，今後推出各類宣傳營銷活動時，將嚴謹規範表達，保證活動質量。