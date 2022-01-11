台首日實施長途航班落地檢測　半天驗出17人感染

為防止新冠肺炎變種病毒株Omicron入侵，台灣的中央流行疫情指揮中心周一（10日）宣布實施長程航班落地採檢安排，入境旅客到埗後必須經快速核酸檢測證實無感染，才獲准放行。周二（11日）政策實施首天上午，共有5班航班253人共17人被驗出受感染，佔總人數6.7%，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝指感染率「相當的高」。

新措施實施後首架抵台的長程航班從澳洲悉尼飛抵台灣，機上共載有41名旅客，當中4人驗出受感染，感染率高達10%，王必勝直言「比我們想像高」。對於首班機花了2個多小時才完成採檢，王必勝稱跟檢驗的方法有關，最重要「就是陽性（感染）率太高」。

衞福部長陳時中上午亦到桃園機場視察採檢運作，他表示，初步看來流程順暢，但班次密集的時候可能要增加人手，最大問題是航班抵達的時間過於密集、時間很難掌握，令原本的流程受到影響，拉長了採檢時間。措施剛推出，機場與醫院之間配合仍在磨合中，之後運作應可以更快。至今如何讓流程更順暢，相關單位會開會討論。